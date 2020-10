Weg frei für Sanierung des Sportzentrums

Zu kleine und in die Jahre gekommene Umkleiden, teilweise marode Sportplätze und überdies eine Beleuchtungsanlage, die diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdient: Dass sich auf der Wiedenbrücker Burg dringend etwas tun muss, stand für die Ratsfraktionen am Montagabend außer Frage. Es war vielmehr der finanzielle Aspekt, der den Mandatsträgern Sorgen bereitete. Das Problem: Um in den Genuss der üppigen Landesförderung zu kommen, muss der Antrag dafür bis zum 30. Oktober gestellt werden. Eine weitere Bedingung ist, dass die Bauarbeiten bereits 2021 starten.

Detailplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung sollen parallel erfolgen

Um beide Voraussetzungen zu erfüllen, war die Stadtverwaltung in Vorleistung getreten: Ein Konzept zur Sanierung der von Schulen wie Vereinen gleichermaßen intensiv genutzten Sportstätte war mit Unterstützung des heimischen Architekten Matthias Nopto sowie des Rietberger Landschaftsplanungsbüros Wolf aus dem Boden gestampft worden. Auch der Plan für das weitere Vorgehen steht bereits: So sollen Detailplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung teilweise parallel erfolgen, um Zeit zu sparen. Genau hier liegt nach Einschätzung einiger Ratsmitglieder aber die Schwierigkeit: Peter Berenbrinck (SPD) unterstrich, dass die Stadt bislang immer gut damit gefahren sei, erst dann mit einem Bauvorhaben zu beginnen, wenn der Großteil der einzelnen Gewerke – mindestens 80 Prozent – ausgeschrieben worden sei.

„Nur so gibt es auf die Frage nach den Gesamtkosten belastbare Antworten“, sagte Berenbrinck. Alles andere könne zu bösen Überraschungen führen – gerade dann, wenn aufgrund des landesweiten Sportstättenförderprogramms im kommenden Jahr viele weitere Kommunen auf die Idee kommen, ihre Anlagen zu sanieren. Peter Heinz Woste (CDU) sah das ähnlich. „Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind voll“, gab er zu bedenken. Das könne zu höheren Endpreisen führen, als in den bisherigen Planungen der Stadt und der beiden Fachbüros berücksichtigt. Dass im Schnelldurchlauf über eine Investitionssumme von 4,5 Millionen Euro für die Sanierung der Sportanlage Burg entschieden werden muss, schmeckte auch Volker Brüggenjürgen (Grüne) nicht. „Unser Ziel einer sparsamen Haushaltsführung wird über den Haufen geworfen.“

Unwägbarkeiten sind vor allem finanzieller Natur

Trotz einiger Unwägbarkeiten finanzieller Natur warnte Dirk Kursim (SPD) mit Nachdruck davor, jetzt nicht Nägel mit Köpfen zu machen: Bislang hätten nämlich erst wenige Städte und Gemeinden auf Gelder aus dem kurzfristig vom Land aufgelegten Programm geschielt. 2021, wenn die Sportstättenförderung in die zweite Runde geht, könne das ganz anders aussehen: „Vielleicht gehen wir dann leer aus.“ Deshalb sei es richtig, jetzt die Fördermittel zu beantragen – auch um den Preis, dass man die Gesamtkosten noch nicht abschließend kenne. Uwe Henkenjohann (CDU) regte an, einen öffentlichen Arbeitskreis zu bilden, der die anstehende Sanierung seitens der Politik begleitet.

Auch Vertreter des Stadtsportverbands sollen dem Gremium angehören. Sein Fraktionskollege Peter Heinz Woste begrüßte den Vorschlag: „Wir wollen als Politik an dem gesamten Sanierungsprozess beteiligt bleiben und nicht irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Entwürfe in einigen Details nachjustiert werden müssen. Dabei wolle der Rat ein Wörtchen mitreden, so Woste. Dass sich der Rat nach eineinhalbstündiger Debatte zur Beantragung der Fördergelder für 2021 durchringen konnte, begrüßte Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU). „Der Zustand der Umkleiden und der Außenanlagen ist seit mehr als zehn Jahren ein Thema in dieser Stadt.“ Dass nun endlich eine Verbesserung in Sicht sei, freue ihn für die zahlreichen Nutzer der Sportstätte.

Sanierung in mehreren Etappen

Das Sportzentrum Burg soll in mehreren Etappen saniert werden. In einem ersten Schritt will die Stadt das Umkleidegebäude und die Kampfsportbahn in Angriff nehmen. Dafür sind insgesamt 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Umgesetzt werden sollen beide Maßnahmen aber nur, wenn es Fördermittel vom Land gibt. Der Umkleidenkomplex soll an gleicher Stelle neu errichtet und wie der Vorgängerbau an das Mannschaftsheim der Rugby-Spieler angedockt werden. Um mehr Platz zu schaffen, soll der Neubau zweigeschossig erfolgen. Acht Mannschafts- sowie sieben Einzelumkleiden mit den jeweils dazugehörigen Sanitärräumen sind vorgesehen. Zudem ist ein etwa 70 Quadratmeter großer Versammlungsraum geplant.

Die Kampfbahn erhält einen neuen Rollrasenplatz mit Beregnungsanlage, die Laufbahn einen neuen Kunststoffbelag. Auch Beleuchtung, Kugelstoßanlage, Zäune und Ballfänge sollen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Weitere Bausteine der Gesamtmaßnahme sind die Sanierung des Multifunktionsspielfelds und des bestehenden Kunstrasenplatzes. Beides ist aber nicht Bestandteil der jetzigen Beschlüsse. Darüber muss zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.