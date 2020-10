„Der Schlosspark ist seit Donnerstag wieder geöffnet“, erklärte Stadtsprecher Martin Pollklas auf Nachfrage dieser Zeitung. „Die umfangreichen Grünpflegearbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden, sodass die Verkehrssicherheit der Spazierwege wieder hergestellt ist.“

Sperrung aus Sicherheitsgründen

Ende August war im Bereich des Rondells an der Emsbrücke ein schwerer Ast von einem Baum gebrochen. In der Folge verständigten sich Stadtverwaltung und Fürstliche Kanzlei darauf, das gesamte Gelände vorübergehend für die Öffentlichkeit zu sperren und ein Baumgutachten in Auftrag zu geben.

An 89 der 330 Bäume im Schlosspark machten die Gutachter dringenden Handlungsbedarf aus. Hitze und Trockenheit hatten vielen Bäumen schwer zu schaffen gemacht. Durch Astbruch bestand Gefahr für Leib und Leben. Mittlerweile sind alle Schäden beseitigt.

Ein Wochenendspaziergang durch den Schlosspark sollte also ohne Risiko möglich sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.