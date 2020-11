Tönnies investiert in China

Der Bau des Schlacht- und Zerlegebetriebs in der Region Sichuan im Südwesten Chinas soll Anfang 2021 starten, der Betrieb Ende 2022. Es wird das erste Tönnies-Fleischwerk außerhalb Europas. Die Kosten belaufen sich auf rund 150 Millionen Euro – auf Tönnies entfällt dabei ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vor allem für Konstruktion und technische Entwicklung. Die Verarbeitungskapazität werde sich zunächst auf zwei Millionen Schweine pro Jahr belaufen – eine Ausweitung auf bis zu sechs Millionen Tiere sei möglich. Zum Vergleich: Im Stammwerk in Rheda liegt die Kapazität bei bis zu sieben Millionen Schweinen pro Jahr.

„Dieses Joint Venture ist ein Meilenstein für unsere internationale Entwicklung“, erklärt Konzernchef Clemens Tönnies. „Wir freuen uns, mit der Dekon Group einen sehr starken chinesischen Partner gefunden zu haben, der den chinesischen Markt kennt.“ Dekon mäste in China heute bereits zwei Millionen Schweine. Dekon ist Teil der 1997 gegründeten West Hope Group, die 2019 umgerechnet rund 38 Milliarden Euro umsetzen wollte.

Das Projekt fällt in eine Zeit, in der das Geschäft des größten deutschen Fleischkonzerns (16.500 Mitarbeiter/7,3 Milliarden Jahresumsatz) mit seinem wichtigen Exportmarkt China am Boden liegt. Wegen der ersten Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Deutschland hat China ein Importverbot verhängt.