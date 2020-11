Aus diesem Grund sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh am Mittwoch eines der vier Gruppensettings bis Montag, 16. November, geschlossen worden. Von der Schließung sind laut Auskunft des Trägers 21 Kinder und drei Mitarbeitende betroffen. Sie seien unter Quarantäne gestellt worden. Das örtliche und überörtliche Jugendamt seien benachrichtigt worden. Die Eltern der Einrichtungskinder seien vom Gesundheitsamt über die Quarantäneregeln informiert worden. In den vier Gruppen der Einrichtung am Nonnenwall betreuen 14 Mitarbeitende insgesamt 77 Kinder.