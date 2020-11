Den Angaben des Jungen zufolge war er an der Straße Am Bahndamm in Rheda von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden. Anschließend verlieren sich die Erinnerungen. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, das er unverletzt ist. Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt sein und eine schwarze Lederjacke, eine grüne Hose sowie eine dunkle Sonnenbrille getragen haben. Der Junge war bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke, ist sehr schlank und 1,70 Meter groß.

Die Ermittlungen der Polizei erstrecken sich derzeit in sämtliche Richtungen. „Wichtig ist zu betonen, dass uns nur dieser eine Fall in Zusammenhang mit verdächtigem Ansprechen von Kindern bekannt ist“, heißt es in einer Mitteilung. Es sei darüber hinaus auch nicht auszuschließen, dass die Gedächtnislücken des Jungen „eine derzeit noch nicht bekannte, harmlose Ursache haben“. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter telefon 05241/ 8690 entgegen.