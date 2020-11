Rheda-Wiedenbrück (gl) - Mehr als 75 Prozent aller Autos, die in den vergangenen zwölf Monaten an der TÜV-Station in Rheda-Wiedenbrück die Hauptuntersuchung absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Bei mehr als 68 Prozent fanden sich sogar keine Mängel am Wagen.