Philipp Schramms Vater Axel war bis März 2020 Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Dann wurde ein Streit mit seiner Schwester und Miteigentümerin Susanne Schramm öffentlich. Axel Schramm trat als VDM-Chef zurück. Vor wenigen Tagen wurde, wie berichtet, Ex-Poggenpohl-Chef Elmar Duffner neuer Vorsitzender; Schramm ist aber weiter Mitglied des Präsidiums.

Im eigenen, als sehr profitabel geltenden Unternehmen einigten sich Axel und Susanne Schramm Ende April auf einen gerichtlichen Vergleich. Danach zogen sich Axel Schramm und seine Frau aus der Führung des Familienunternehmens zurück. Die Leitung übertrugen die Geschwister den Geschäftsführern Bernd Schellenberg (bisher Leolux, Krefeld) und Martin Kaus, der schon vorher im Unternehmen tätig war und als Vertrauter Axel Schramms gilt.

In diesen Tagen nun informierte Axel Schramm als Vorsitzender des Verwaltungsrates die Kunden in persönlichen Briefen über eine sofortige Kündigung Schellenbergs aufgrund gravierenden Fehlverhaltens. Schellenberg und Susanne Schramm, die nach dem Tod der Mutter wie ihr Bruder 50 Prozent der Anteile hält, dementierten umgehend, wie aktuell die Zeitschrift „Möbelkultur“ berichtet.

Nach der Einigung im ­April 2020 hieß es zunächst, Philipp Schramm bleibe Chef bei der Tochterfirma Lübke GmbH in Rheda-Wiedenbrück, die die Interlübke-Möbel produziert. Nun könnte er doch Opfer einer Vereinbarung geworden sein, nach der kein Familienmitglied mehr in der operativen Führung tätig sein solle. Schramm hatte im Februar 2018 die Mehrheit an Interlübke erworben.