Die Verantwortung trägt Martin Kaus, Manager bei der Mutterfirma Schramm Werkstätten im pfälzischen Winnweiler. Vorgänger Philipp Schramm (29), Sohn des früheren Verbandspräsidenten der deutschen Möbelindustrie Axel Schramm, schied schon im Mai 2020 „auf eigenen Wunsch“ aus. Dies wurde allerdings erst jetzt auf Nachfrage bekannt.

Was die Mutterfirma betrifft, so hat nach Axel Schramm nun auch seine Schwester Susanne, die ebenfalls zu 50 Prozent am Familienunternehmen beteiligt ist, einen Brief an die Geschäftsfreunde und Kunden gerichtet. Darin versichert sie, Bernd Schellenberg sei nach wie vor Geschäftsführer der Möbelfirma Schramm Werkstätten. Die Vorwürfe ihres Bruders seien falsch. Wörtlich heißt es: „Ich bitte Sie daher höflichst, das Schreiben meines Bruders ... zu ignorieren.“

Susanne Schramm ist wie ihr Bruder Axel geschäftsführende Gesellschafterin der Verwaltungsgesellschaft Schramm GbR, die als Holding für das Familienunternehmen agiert. Einen Vorsitzenden habe dieses Gremium nicht, betont sie.

Interlübke gehört seit Februar 2018 mehrheitlich zu Schramm. Nach einem gerichtlichen Vergleich zogen sich die Familienmitglieder im April aus der operativen Führung der Schramm Werkstätten zurück. Als Geschäftsführer tragen seitdem Kaus und Schellenberg die Verantwortung.