Getestet wird ab sofort jeden Dienstag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr im Haus des DRK-Ortsvereins, An der Schwedenschanze in Wiedenbrück. Die Kosten für einen Test betragen 69 Euro und werden laut DRK nicht von den Krankenkassen erstattet.

Ergebnisse binnen 48 Stunden

Die Ergebnisse liegen spätestens 48 Stunden nach Probenentnahme vor. „Je nach Auslastung des von uns beauftragten Labors“, sagt DRK-Kreisvorstand Dennis Schwoch, „können unsere Kunden auch schon am Morgen des Folgetags per Handy-App erfahren, ob sie positiv oder negativ getestet wurden.“

Häufig gestellte Fragen rund um das Thema Corona-Testungen beantwortet die Hilfsorganisation auf ihrer Internetseite www.drk-guetersloh.de. Interessenten können sich außerdem unter Tel. 05241/98860 oder per E-Mail an corona-testungen@drk-guetersloh.de an das DRK wenden.