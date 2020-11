Jeden Tag wartet ein Tier vor dem Tor

Doch nach acht Monaten Corona platzt nun der Hof aus allen Nähten. „Zu Beginn der Pandemie hat ein großer Teil der Ausländer das Land panisch verlassen“, erinnert sich Helga Heidrich. Zurück blieben die Haustiere, darunter unzählige Hunde, die einfach an Autos auf der Straße festgebunden wurden. „Sie wurden ausgesetzt, angebunden, vergessen“, klagt die gebürtige Rheda-Wiedenbrückerin. Beinahe jeden Morgen findet sie einen Vierbeiner vor den Toren ihres Gnadenhofs. An diesem Morgen wartet ein junger Esel. „Der ist wirklich süß“, gesteht Helga Heidrich. Gemeinsam mit ihrem Sohn Marc und einem Mitarbeiter hat die gelernte Heilpraktikerin die ausgesetzten Tiere aufgenommen und versorgt. Einen Hund habe sie kürzlich nach Herzebrock-Clarholz vermittelt können.

Gnadenhof geht das Geld aus

Ein weiteres Drama verursachten die ausbleibenden Urlauber, die sonst mit Kutschenpferden Ausflüge in das Umland unternehmen würden. „Es kommen keine Touristen mehr, also gibt es kein Geld und auch keine staatliche Unterstützung“, sagt Helga Heidrich. Die Folge: Die Anbieter könnten die Pferde nicht mehr ernähren. Als sie hörte, dass Huftiere für einen Spottpreis von 40 Euro an Schlachthöfe verkauft wurden, habe sie einen Spendenaufruf gestartet. Von dem Geld konnte sie viele Tonnen Futter an die Pferdebesitzer verteilen.

Zur Person

Mitte der 1980er-Jahre verließ Helga Heidrich mit ihrem Sohn Marc ihre Heimatstadt Rheda-Wiedenbrück. Nach einigen Zwischenstationen ließ sie sich mitten in der marokkanischen Wüste außerhalb von Marrakesch nieder. Auf dem Gnadenhof, der gegenüber der Oliven- und Orangenplantagen des Königs liegt, werden gequälte, verwundete, ausgesetzte und misshandelte Tiere gerettet und tierärztlich versorgt. Anschließend wird für die Hunde und Katzen im Ausland ein neues Zuhause gesucht. Die Esel bleiben bis zu ihrem Lebensende auf dem Gnadenhof. Bei leidenden Tieren könne sie nicht wegsehen, gibt Helga Heidrich zu. Als sie noch in Deutschland lebte, engagierte sie sich bereits für Tiere in Not. Es begann mit einem angefahrenen Hund. Der Fahrer habe sich nur um die Stoßstange seines Fahrzeugs gekümmert, das Tier aber mit einem Fußtritt in den Graben befördert. Eine Augenzeugin informierte sie. Die gelernte Heilpraktikerin ließ den Vierbeiner in einer Ahlener Tierklinik behandeln. Mit Hilfe dieser Zeitung konnte Helga Heidrich den Besitzer ausfindig machen: ein gutes Ende für alle Beteiligten. Als sie im Jahr 1992 Marrakesch besuchte, war sie geschockt über die unbeschreibliche Misere in Sachen Tierschutz. Sie beschloss, sofort zu helfen und pachtete ein zwei Hektar großes Grundstück.

Ähnlich sei sie bei Schafen vorgegangen, die sie gekauft habe, um sie vor einem qualvollen Tod zu bewahren. „Für 20 Euro“, erklärt Helga Heidrich. Wenn die Zeiten normal seien, würde ein Schaf das Zehnfache kosten.

Hoffen auf Hilfe aus der Heimat

Es mussten neue Umzäunungen eingerichtet werden, gibt die 75-Jährige zu bedenken. Eine gewisse Zeit lang habe der Gnadenhof den enormen Zuwachs an Tieren auffangen können. Wegen der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise fehlen ihr jetzt aber die Mittel, um ihren Gnadenhof weiter zu finanzieren. „Die Kosten sind höher geworden und wir bekommen keine staatliche Unterstützung“, bittet Helga Heidrich um Hilfe aus ihrer Heimat.

Erlaubnis von König Mohammed

Anderes Land, andere Sitten. „Man braucht Nerven wie Drahtseile und einen westfälischen Dickschädel. Es dauert ewig, bis etwas passiert. Im Gegenteil: Es werden einem noch Schwierigkeiten gemacht“, seufzt Helga Heidrich. „Tierschutz ist in Marokko ein Fremdwort.“ Sie habe unzählige Kämpfe mit den Behörden ausgefochten. Erst König Mohammed VI. habe ihr die Genehmigung für den Gnadenhof erteilt. Einen Lichtblick hat sie kürzlich erhalten: Ein Lieferant aus Agadir stellte ihr 200 Säcke Futter zur Verfügung: „Er sagte, ich solle bezahlen, wenn ich das Geld hätte“, freut sich Helga Heidrich.

Spenden sind steuerlich absetzbar

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Gnadenhof von Helga Heidrich in der Nähe von Marrakesch in finanzielle Nöte geraten. „Wir sind auf Unterstützung angewiesen“, sagt die umtriebige 75-Jährige. Wer in dieser Zeit den Tierschützern in Marokko helfen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Als gemeinnütziger Verein ist die Tierschutzorganisation berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Diese können dem Finanzamt in Deutschland vorgelegt werden, sodass die Spende bei der Steuererklärung Berücksichtigung findet. Für alle geretteten Tiere, die auf dem Gnadenhof leben, können Interessenten zudem eine Patenschaft übernehmen. „Sie können sich das Tier aussuchen. Dank der Patenschaft wird es ihm an nichts fehlen“, verspricht Helga Heidrich allen Helfern.