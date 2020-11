Im Rahmen der Aktion „50 Bäume für Rheda-Wiedenbrück“ konnten Bürger jeweils einen dieser alten Obstbäume besonders kostengünstig zum Preis von 20 Euro erwerben. In dem Gesamtpaket enthalten waren auch Baumpfahl, Kokosstrick, Krampen und Pflanzanleitung.

Bäume nicht zu tief einpflanzen

Innerhalb von nur zwei Tagen waren alle Bäume per Vorverkauf vergeben. Jetzt wurden die Bäume auf dem Parkplatz an der Mittelhegge an die neuen Besitzer verteilt. Hans-Bernd Hensen, Gartengestalter und -berater, übernahm diese Aufgabe. Er führte an jedem Baum den Pflegeschnitt vor und gab wichtige Tipps. So erklärte er, dass der Baum maximal zwei Finger breit oberhalb der Wurzeln eingepflanzt werden sollte und die Veredlungsstelle unbedingt über der Erde bleiben muss. „Viele Bäume werden zu tief eingepflanzt“, erläuterte er einen häufigen Fehler. „Die starken Wurzeln müssen schräg angeschnitten und die Feinwurzeln dürfen nicht verletzt werden.“

So mancher zukünftige Baumbesitzer musste kräftig schlucken, als Hensen seine scharfe Gartenschere ansetzte, denn bis auf drei oder vier Haupttriebe schnitt er rigoros alle unnötigen kleinen Zweige ab. „Nur wenn das jetzt richtig gemacht wird, trägt der Baum später viele Früchte und bildet eine starke Krone“, erklärte er.

Gut fürs Stadtklima

Wolfgang Tietz, Sprecher der Lokalen Agenda, ist froh, dass das Interesse an der Aktion so groß ist. „Bäume sind für das Stadtklima und Insekten extrem wichtig“, betonte er. Gerade die alten Sorten seien oftmals robust.

Zu jedem Baum gab es Infoblätter. So erfuhren die Obstbauminteressenten, dass der „Finkenwerder“ wenig anfällig für Schädlinge ist und sich deshalb prima für Hausgärten eignet. Und dass der „Wiedenbrücker“, der 1905 vom Obst- und Gartenbauverein verbreitet wurde, ein hervorragender Wirtschaftsapfel ist, der sowohl als Kuchenbelag, für Mus und zum Frischverzehr verwendet werden kann. Noch älter ist der „Dülmener Rosenapfel“, der 1870 entdeckt wurde und sich insbesondere für Mus und Saft eignet. Die „Mirabelle aus Nancy“ wird seit 1490 in Frankreich angebaut und wurde Mitte des 18. Jahrhunderts nach Deutschland gebracht.

Einst 3000 Apfelsorten in Deutschland

Früher gab es 3000 Apfelsorten in Deutschland. Nach und nach reduzierte sich die Anzahl der Sorten durch den marktorientierten Anbau. Ein makelloses Äußeres war wichtig, der Geschmack stand an zweiter Stelle.