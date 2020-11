Rheda-Wiedenbrück (gl) - Tönnies hat am Montag eine coronakonform komplett umgebaute Zerlegelinie für Schinken in Betrieb genommen. Mit rund 200 Mitarbeitern in diesem Bereich kann die Firma so wieder die Schlachtkapazitäten wie vor der Stilllegung des Betriebs im Juni erreichen.