Am Freitag gegen 17 Uhr betraten die drei Männer einen Bus am Bahnhofsplatz in Rheda. In dem Fahrzeug kam es unmittelbar danach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen. Bei der Schlägerei wurde einer der Männer am Kopf verletzt.

Polizei stellt Schlagstock sicher

Anschließend flüchteten alle drei aus dem noch immer am Bahnhofsplatz stehenden Bus. Ein Zeuge verfolgte die Männer und informierte zeitgleich die Polizei. Der Mann mit der Kopfverletzung konnte von den herbeigerufenen Beamten vor Ort angetroffen werden. Der in den Niederlanden lebende polnisch sprechende Mann gab zunächst an, dass ihm durch die beiden noch flüchtigen Männer eine Tasche mit Bargeld entwendet worden sei. Um die ärztliche Versorgung des Opfers sicherzustellen, wurde ein Rettungswagen angefordert. Mit diesem wurde der 26-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung gingen die beiden Flüchtigen der Polizei im Innenstadtbereich ins Netz. Die Tasche führten sie mit sich. Darin entdeckten die Beamten allerdings kein Geld, sondern eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Zudem trugen die Männer einen Schlagstock bei sich. Der 26- und der 31-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Haftbefehle erlassen

Nach der ärztlichen Behandlung klickten auch für den verletzten 26-Jährigen die Handschellen. Ein Richter erließ gegen alle drei Männer Haftbefehle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.