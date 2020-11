„Offene Liste“ übt Kritik an Grünen

Offenheit, Ehrlichkeit, vor allem aber auch einen respektvollen Umgang miteinander – das haben von Zons und Breddermann nach eigenem Bekunden zunehmend bei den Bündnisgrünen vermisst. Breddermann betont aber auch, dass es kein Schlüsselerlebnis gegeben habe, auf dem ihre gemeinsam gefasste Entscheidung zum Fraktionsaustritt beruhe. „Es war vielmehr die Summe aus Kleinigkeiten und Unwahrheiten, die letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat.“

„Eigene Vorschläge nicht gewünscht“

Mit dem, was in der grünen Ratsfraktion abgehe, könne er sich nicht länger identifizieren, sagt Stefan Breddermann. „Ich will auch weiterhin morgens in den Spiegel gucken können.“ Er habe in den Wochen nach der Kommunalwahl zunehmend den Eindruck gewonnen, dass kritisches Hinterfragen und eigene Vorschläge von der Fraktionsführung nicht gewünscht seien.

Dazu passe auch die Personalpolitik der Grünen, ergänzt seine Lebensgefährtin Sonja von Zons. Der bisherige und inzwischen wiedergewählte Fraktionsvorsitzende Volker Brüggenjürgen habe den Mitgliedern mehrfach zu verstehen gegeben, dass er auch künftig das Führungsamt beanspruche und keinen Gegenkandidaten dulde. Das sei keine Basisdemokratie, für die die Grünen seit ihrer Gründung Anfang der 1980er-Jahre eintreten, sagt Sonja von Zons. „Das Schöne bei uns Grünen ist doch eigentlich, dass jeder auf einem Parteitag aufstehen kann und ganz spontan sein Interesse an einem Amt bekunden kann.“ Solche Entwicklungen würden beim Rheda-Wiedenbrücker Parteiableger jedoch im Keim erstickt.

Heller-Jordan am Wahlabend zum Vize-Bürgermeister erklärt

Im Wahlkampf war Sonja von Zons Bürgermeisterkandidatin der Grünen. Heute sagt sie darüber: „Ich bin wohl ein Stückweit naiv an die ganze Sache herangegangen.“ Darüber, dass Hans-Hermann Heller-Jordan noch in der Wahllobby in der Stadthalle von Brüggenjürgen als grüner Vize-Bürgermeister ausgerufen worden sei, habe sie sich zumindest gewundert. „Solche Entscheidungen fällt man normalerweise nicht zwischen Tür und Angel, sondern in Ruhe im Kreis aller Fraktionsmitglieder.“ Wie es richtig gehe, habe die CDU-Fraktion gezeigt, wo es für verschiedene Ämter auch mehrere Interessenten gegeben habe.

Um ein konkretes Amt sei es ihr nach dem Urnengang am 13. September („Ich glaube, dass unser Wahlkampf relativ erfolgreich war“) nicht gegangen, sagt Sonja von Zons. „Aber klar, ich habe schon den Wunsch geäußert, dass ich in irgendeiner Weise berücksichtigt werden will.“

„Lösung auf dem Silbertablett“

Nach dem angekündigten Rückzug von ihr und Stefan Breddermann aus der Fraktion kam es zu einem klärenden Gespräch mit dem grünen Ortsverband. „Wir hatten bei dem Treffen das Angebot gemacht, dass wir zunächst wie geplant in der Fraktion mitarbeiten und sich Anfang des Jahres alle Beteiligten zu einem von externer Seite moderierten Mediation zusammenfinden, um Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen.“ Fraktionschef Brüggenjürgen und sein Vize Heller-Jordan hätten das abgelehnt. Für Breddermann völlig unverständlich, denn: „Wir hatten ihnen die Lösung auf dem Silbertablett serviert – und das, obwohl wir als Nestbeschmutzer gebrandmarkt worden waren.“

Hintergrund

Kurz vor der ersten Ratssitzung der neuen Legislaturperiode hatten 25 Mitglieder des Ortsverbands und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen offenen Brief an Stefan Breddermann geschrieben (diese Zeitung berichtete). In dem Papier erheben die Unterzeichner schwere Vorwürfe. Breddermann habe das mit der Wahl auf Ratslistenplatz zehn in ihn gesetzte Vertrauen „grob missbraucht“. Eine „zumindest ansatzweise nachvollziehbare politisch-inhaltliche Begründung“ für seinen Fraktionsaustritt fehle bis heute. Von den Bürgern gewählt worden sei er nicht wegen seiner Person, „sondern einzig und allein als eines von vielen Mitgliedern des grünen Kandidatenteams“. Vor diesem Hintergrund kommen die Grünen zu folgendem Schluss: „Der Bildung einer eigenen Privatfraktion zusammen mit deiner Lebensgefährtin fehlt jede Grundlage“, heißt es in dem Brief an Breddermann. Und weiter: Für seine Weigerung, das Ratsmandat an die Umweltschutzpartei zurückzugeben, habe man „absolut kein Verständnis“.

Spätestens nach dem offenen Brief, in dem die Grünen Stefan Breddermann zur Rückgabe seines Ratsmandats aufgefordert haben, scheint das Tuch endgültig zerrissen. Von denen, die den Brief unterschrieben haben, ist von Zons nach eigenem Bekunden „unglaublich menschlich enttäuscht“. Gerade auch deshalb, weil viele darunter seien, die sie im Wahlkampf unterstützt hätten, und andere, die ihr und Breddermann in persönlichen Gesprächen Recht gegeben hätten. Den Sinneswandel kann sie sich nur so erklären: „Vielleicht hatten sie Angst, sich eine blutige Nase zu holen – wie jeder, der Kritik übt.“

Mangelnde Transparenz bei Entscheidungen

„Gemeinsam hätten wir es schaffen und die Grünen modernisieren können“, sagt Sonja von Zons mit Blick auf diejenigen, die nun offenbar eingeknickt seien. Geschlechtergerechtigkeit („Unter den acht verbliebenen grünen Ratsmitgliedern ist nur eine Frau“) und Transparenz bei Entscheidungen („Vieles wird im kleinen Kreis besprochen“) seien dabei die größten Baustellen.

Von Zons und Breddermann bilden im Stadtrat jetzt die Fraktion „Offene Liste“. „Dass wir auch künftig in vielen Fragen inhaltlich nah bei den Grünen sein werden, liegt auf der Hand“, sagt Breddermann. Und von Zons ergänzt: „Wir haben unsere Festplatten schließlich nicht gelöscht. Und wir bleiben beide weiterhin grüne Parteimitglieder.“

Vier sachkundige Bürger in Fachausschüssen

Vier sachkundige Bürger sitzen für die „Liste“ künftig in den Ausschüssen: Yvonne Flechtner (Schule), Brigitta Heußen (Soziales), Gerald Krohn (Umwelt) und Ronald Nijrolder (Bauen). Von Zons: „Wir freuen uns, dass wir die politische Arbeit auf mehrere Schultern verteilen können. Wir sind jetzt drei Frauen und drei Männer.“ Und einen Raum im Rathaus zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen habe man auch gebucht.