Taschendiebe in Doppelstadt auf Beutezug

Am vergangenen Freitag gegen 11.20 Uhr beobachteten die verdeckt ermittelnden Ordnungshüter eine Frau, die auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück eine Geldbörse in einen Mülleimer warf. Danach stieg sie in einen Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen, in dem zwei Personen saßen. Bei der Kontrolle des Portemonnaies stellte sich heraus, dass es einer 40-jährigen Frau gehörte, die gerade in dem Supermarkt einkaufte. Das Geld hatten die Kriminellen mitgenommen, die persönlichen Dokumente der Geschädigten jedoch nicht.

Kundin hatte den Diebstahl ihrer Brieftasche nicht bemerkt

Die Kundin hatte den Diebstahl ihrer Brieftasche nicht bemerkt. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau während des Einkaufens bestohlen worden war. Aufgrund einer eingeleiteten Fahndung konnte der Mercedes später vor einer weiteren Discounterfiliale in Bielefeld an der Detmolder Straße abermals durch die Beamten der Gütersloher Kriminalpolizei angetroffen werden. Die beiden Frauen der Tätergruppe hatten soeben die Geldbörse einer weiteren arglosen 70-jährigen Frau ergriffen. Zu einem Erfolg kam es glücklicherweise nicht: Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, wurden sie von den Ermittlern vorläufig festgenommen.

Alle drei Personen wurden zur Identitätsfeststellung in Bielefeld in Polizeigewahrsam genommen. Es handelte sich um eine 18-jährige und eine 27-jährige Frau sowie um einen 36-jährigen Mann. Derzeitigen Erkenntnissen nach haben zwei der drei aus Bulgarien stammenden Personen einen Wohnsitz in Deutschland. Nach der Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Der mitgeführte Bargeldbetrag wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Fahndungsmaßnahmen erfolgreich verlaufen

Am Samstag kam es gegen 12.20 Uhr zu einem weiteren Handtaschenraub in Rheda-Wiedenbrück. Opfer war diesmal eine 78-jährige Kundin eines Discounters an der Hauptstraße. Zwei Frauen begaben sich derzeitigen Erkenntnissen nach in den Lebensmittelmarkt und entwendeten der Senioren die Geldbörse aus der Handtasche. Im Anschluss an den Diebstahl konnten die tatverdächtigen Frauen (38 und 20 Jahre) und ihr Komplize (36) im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen in einem Toyota mit bulgarischem Kennzeichen am Neupförtner Wall in Wiedenbrück von der Polizei gestoppt werden.

Während der Kontrolle versuchte eine der Frauen, Gegenstände aus der Geldbörse der 78-Jährigen unter dem Auto zu verstecken. Die drei Verdächtigen wurden durch zivile Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit dem staatsanwaltschaftlichen Eildienst entlassen. Strafverfahren gegen die drei in Saarbrücken gemeldeten Tatverdächtigen wurden eingeleitet.