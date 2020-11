Aufgrund von Fahrbahnausbesserungen kommt es in dem Bereich zu vorübergehenden Sperrungen. Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt und beginnen am Freitag, 20. November, um 19 Uhr. Zunächst sollen die Auf- und Ausfahrt in Richtung Dortmund instandgesetzt werden. Die dafür erforderliche Sperrung wird nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen NRW bis Samstag, 22 Uhr andauern.

Direkt im Anschluss sind die Auf- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Hannover an der Reihe. Die Sperrung dieses Bereichs dauert laut Straßen NRW von Samstag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Umleitungen werden eingerichtet. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Für die Sanierung der Fahrbahnschäden an den Zu- und Abfahrten der A2 bei Rheda-Wiedenbrück stehen 135 000 Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung.