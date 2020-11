Rheda-Wiedenbrück (gl) - Aufgeflogen ist eine Kriminelle, die am Montag in Wiedenbrück aktiv war - zunächst in einer Fleischerei an der Langen Straße. Die Frau deutete der Polizei zufolge der Kassiererin an, ihre Waren von sehr geringem Wert mit einem 50-Euro-Schein begleichen zu wollen.