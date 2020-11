Die Einrichtung betreut insgesamt 107 Senioren, wobei sich das Infektionsgeschehen auf einen Wohnbereich beschränkt. Vier der betroffenen Bewohner weisen Stephanie Mai zufolge aktuell einen stabilen Gesundheitszustand auf, eine Person befindet sich im Krankenhaus.

Alle notwendigen Hygiene-, Schutz- und Isolationsmaßnahmen seien bereits im Vorfeld getroffen worden, „und es findet eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh statt“. Im Lauf des Mittwochs wurde zur Sicherheit aller eine Testung sämtlicher Bewohner des Seniorenheims sowie der Mitarbeiter, die direkten Kontakt mit den Betroffenen hatten, durchgeführt. Bei den anderen Beschäftigten ist die Abstrichentnahme für Donnerstag angekündigt.

Der VKA befasst sich Mai zufolge auf Trägerebene in einem Koordinierungszirkel „sehr intensiv“ mit dem Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern aller ihm zugehörigen Einrichtungen und Dienste. „Stark im Verbund wird Hand in Hand an Vorkehrungen und Konzepten zum Umgang mit der aktuellen Pandemie gearbeitet.“ Eine ausreichende Versorgung mit Medizinprodukten und ein enger fachlicher, überregionaler Austausch seien dadurch bislang gewährleistet.