Während das Pendant auf dem Wiedenbrücker Christkindlmarkt stets üppig dekoriert ist, zog das Nadelgrün vor der Betonkulisse des Verwaltungssitzes lange Zeit allenfalls die Blicke ob seiner Naturbelassenheit auf sich. Aus dem Aufruf, im Dezember festlichen Glanz in die gute Stube Rhedas zu bringen, entstand die Aktion Bürgerweihnachtsbaum. Die Menschen des Stadtteils – aber auch andere – werden gebeten, Zierrat zu spenden beziehungsweise selbst Schmückendes an die Zweige der üblicherweise sechs bis acht Meter hohen Tanne zu hängen. Zwar ist in diesem Jahr ob der Pandemie alles etwas anders, ein großes Dekorationshappening ausgeschlossen, dennoch soll das dem Kern der Sache keinen Abbruch tun.

Schmuck spenden

Noch bis zum 28. November nimmt Ina Wagner samstags von 9 bis 12 Uhr, montags von 17.30 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr Christbaumkugeln, Glöckchen und dergleichen mehr in der kleinen Holzhütte vor dem Haupteingang des Rathauses entgegen. Wenn die Tanne dann steht, werden die Initiatoren mit Unterstützung von Elektro Börger den oberen Teil des Grüns runter bis auf eine Höhe von zwei Metern mit dem gespendeten Dekorationsmaterial bestücken. Anschließend darf ran, wer will: Ab dem ersten Advent (29. November) haben Bürger die Möglichkeit, dem offiziellen Weihnachtsgrün unten rum den finalen Schliff zu geben – egal an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit.

Zwar wird der Umfang der Rhedaer Festtanne durch den Wochenmarkt etwas beschränkt, hinsichtlich der Höhe aber hofft Ina Wagner darauf, ein stattliches Exemplar zu bekommen. Das Fundament, in das erstmals im vergangenen Jahr der Stamm eingestielt wurde, gebe das her, meint sie. Etwa 150 Kugeln hat die 50-Jährige noch im Fundus – einige davon tragen inzwischen den Aufdruck „Bürgerweihnachtsbaum 2020“ –, womit sich aber lediglich ein kleiner Teil des Astwerks abdecken lässt. Also gilt: lieber zu viel als zu wenig.

Kein Lametta

Willkommen ist alles, was sich an die Zweige hängen lässt: Kugeln, Figuren, Glöckchen und anderes dem Anlass entsprechendes Schmuckwerk. Nicht benötigt werden Lichterketten und Tannenspitzen. Erstere installiert eine Fachfirma, Letztgenanntes findet keine Verwendung - ebenso wenig wie Lametta.