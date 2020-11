Move will neuen Termin für „Cheatday“

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Muss das nächste Streetfood-Festival auf dem Doktorplatz in Rheda ausgerechnet am Wochenende rund um den Maifeiertag stattfinden? Diese Frage hat Thomas Theilmeier-Aldehoff (Move) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats aufgeworfen.