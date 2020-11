Wie geht es weiter mit der Kolpingstraße?

Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU) hat jetzt die Mitglieder des Stadtrats darüber informiert, dass die Verwaltung dabei sei, die von den Fraktionen geforderten Antworten zusammenzustellen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse müsse die Politik dann entscheiden, wie es in Sachen Kolpingstraße weitergeht.

Handel hat zurzeit noch Vorrang

Bisheriger Stand der Dinge ist, dass das Hamburger Unternehmen Procom Invest das 18.500 Quadratmeter große Grundstück zwischen Kolpingstraße und Bahntrasse in Rheda erworben hat. Auf dem Gelände sollen Wohnungen entstehen – aber eben auch ein Einkaufszentrum mit Lebensmittelmarkt und Filialisten aus dem Noon-Food-Segment. Dabei soll es sich um Drogerieartikel-, Dekobedarf- und Bekleidungsanbieter handeln.

Für Handel und Gewerbe sind an der Kolpingstraße 4500 Quadratmeter vorgesehen, für Wohnzwecke hingegen nur 4000 Quadratmeter. Etwa 70 Einheiten mit unterschiedlichen Wohnflächen sind geplant. Genau an dieser Verteilung entzündet sich nun Kritik: Schon vor der Kommunalwahl wurde der Ruf laut, dem Thema Wohnen am Bahnhof entgegen dem gültigen Ratsbeschluss Vorrang zu gewähren.

Thema im Wahlkampf

Im Wahlkampf entwickelte sich das Thema zum Zankapfel. Die neu gegründete Wählergemeinschaft Move startete eine Unterschriftenaktion, an der sich 1250 Bürger beteiligten. „Wohnraum statt Einkaufszentrum“ lautete die Forderung von Move, der sich viele Menschen aus der Doppelstadt anschlossen. Kurz vor dem Urnengang am 13. September übergab die Wählergemeinschaft die Unterschriftenlisten an den Bürgermeister.

Dieser kündigte in der jüngsten Ratssitzung an, dass man die Move-Forderung wie einen Bürgerantrag behandeln werde. Der Bau- und Planungsausschuss werde in der Angelegenheit eine demokratische Entscheidung treffen, sagte Mettenborg. Interessant dürfte in diesem Zusammenhang der Umstand sein, dass dem Gremium inzwischen Move-Mitbegründer Thomas Theilmeier-Aldehoff vorsitzt. Als der nun umstrittene Ausschuss- und spätere Ratsbeschluss gefasst wurde, war Georg Effertz (CDU) Chef des Fachgremiums – und die Christdemokraten stellten die mit weitem Abstand größte Fraktion.

Geändertes Kräfteverhältnis

Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. Im Alleingang kann die CDU nun gar nichts mehr entscheiden. Das gilt allerdings auch für jede der fünf anderen Ratsfraktionen. Es sind also Bündnisse und Kompromisse gefragt – nicht nur, aber eben auch bei der Kolpingstraße.

Dass bezüglich der Folgenutzung der Industriebrache erheblicher Gesprächsbedarf besteht, macht eine Anfrage der SPD-Fraktion deutlich. Die Sozialdemokraten haben einen umfangreichen Fragebogen erarbeitet, den die Verwaltung nach Auskunft Theo Mettenborgs aktuell beantwortet.

Darin geht es unter anderem um mögliche Schadensersatzansprüche des Hamburger Investors für den Fall, dass er seine bisherigen Pläne auf dem Areal an der Kolpingstraße doch nicht realisieren kann. Zudem wollen die Genossen in dem von Fraktionschef Dirk Kursim unterzeichneten Papier wissen, ob Procom Invest bereits das von der Politik geforderte Verkehrsgutachten vorgelegt hat. Dies war eine wesentliche Voraussetzung für das Ja des „alten“ Stadtrats zum Einkaufszentrum.

Mehr Wohnbebauung gefordert

Eindeutig positioniert hat sich hingegen die FWG. Die kleinere der beiden Wählergemeinschaften im Rat fordert, dass Wohnbebauung, Büros und Dienstleistungen an der Kolpingstraße Vorrang haben sollen – und eben nicht Einzelhandel. Der Fokus müsse klar auf Wohnen liegen, wobei 30 Prozent der Einheiten sozial gefördert werden sollten, sagt Ratsherr Dirk Kamin.

Für die nächste Bauausschusssitzung stellte Bürgermeister Mettenborg eine Zusammenfassung aller Verfahrensschritte seit dem Jahr 2017 in Aussicht. So viel steht also fest: Hinsichtlich des künftigen Erscheinungsbilds der Kolpingstraße ist trotz des bestehenden Ratsbeschlusses das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es bleibt spannend auf dem Areal zwischen Bahnhof und Rhedaer Innenstadt – und weiterhin vieles im Fluss.