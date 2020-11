„Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen die Ställe vom Schweinestau zu befreien. Damit werden Mäster und Ferkelerzeuger spürbar entlastet“, sagt Clemens Tönnies. Konkret einigten sich beide Seiten auf folgende Sofortmaßnahmen für alle mit dem Rhedaer Unternehmen partnerschaftlich verbundenen Betriebe: gezielte Abnahme der überschweren Schweine, Verschiebung der Preismaske für überschwere Tiere und Verkürzung des Zahlungsziels auf nur noch einen Tag in Härtefällen.

Gezielte Unterstützung

„Dieses Jahr setzt uns allen in der landwirtschaftlichen Kette enorm zu“, sagt Clemens Tönnies. „Aber wir halten zusammen, um diese schwierige Zeit gemeinsam zu meistern.“ In den kommenden 14 Tagen wird das Unternehmen eigenen Angaben zufolge gezielt die überschweren Schweine von seinen Vertragslandwirten sowie den langjährigen Partnern nach der geänderten Abrechnungssystematik abnehmen. Anschließend werde man die Sachlage neu bewerten. Außerdem senkt Tönnies das Zahlungsziel in besonderen Härtefällen und zahlt dann innerhalb eines Tags für die gelieferten Tiere. „Partnern in Not bieten wir damit eine gezielte Unterstützung“, sagt Dr. Wilhelm Jaeger, Leiter der Abteilung Landwirtschaft bei Tönnies.

„Von Tönnies geht kein Preisdruck aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gesamte Branche müsse sich gegen den Preisrutsch stemmen und für höhere Erzeugerpreise einsetzen. „Mit den heutigen Entscheidungen geben wir den Landwirten das Signal, dass wir nur gemeinsam durch dieses Extremjahr kommen. Der akute Preisverfall in erster Linie dem Wegfall der Exportmöglichkeiten aufgrund der ASP geschuldet. Hier ist die Politik ebenfalls gefordert. Bundesministerin Klöckner genießt in China einen ausgezeichneten Ruf, sodass wir zuversichtlich sind, dass sich der chinesische Markt wieder öffnet“, wird Clemens Tönnies zitiert.