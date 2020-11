Wie tief die Veranstaltung in der ehemaligen Fürstenstadt verankert ist, weiß der Heimatforscher Jürgen Sänger, der diesbezüglich nicht nur über einen reichen Wissensschatz, sondern historische Fotos des bunten Markttreibens in der Rhedaer Innenstadt und auf dem Werl. Gemäß seinen Angaben wäre dieses Jahr die 380. Auflage erfolgt. „Die letzte Kirmesveranstaltung vor Weihnachten im heimischen Raum war der Andreasmarkt in Rheda. Er fiel zusammen mit dem ersten Adventswochenende und stellt somit auch den Start der Vorweihnachtszeit dar“, berichtet Sänger.

Kinder drückten Nasen an Schaufenstern platt

Er schildert anschaulich die von Vorfreude geprägte Szenerie: „Die Geschäfte wie auch die Straßen waren geschmückt, und schon beim Bummeln über den Andreasmarkt drückten sich die Kinder an den Schaufenstern die Nasen platt.“ Den Auftakt habe der Freitagmorgen gebildet. Zur Eröffnung mit einem Krammarkt seien Anbieter aus nah und fern nach Rheda gekommen. „Auch ein Viehmarkt zählte dazu.“ Die Schausteller, die zuvor die Allerheiligenkirmes in Soest beschickt hätten, seien nach und nach mit ihren Gerätewagen und Wohnwagen eingetroffen. „Der Aufbau wurde insbesondere von den Kindern verfolgt und dies bei Wind und Wetter“, weiß Sänger um das bunte Treiben, das spät im Jahr nicht selten von Nebel, Regen und Sturm begleitet worden sei.

„Während der Tage des Sonntagsfahrverbots herrschte sogar noch bitterer Frost“, erinnert sich der Heimatforscher an das Jahr 1973, als zeitweilig diese durch die Ölkrise bedingte Regelung galt. Feucht-fröhlich sei das Fest in geselliger Hinsicht gewesen. „Für die Erwachsenen war der Hauptbetrieb während des Andreasmarkts am Freitag- und Samstagabend. Danach zogen sie auf eine Kneipentour. Es gab reichlich Wirtschaften, in welche gerne eingekehrt wurde“, blickt Sänger zurück. Durchaus bis spät in die Nacht hätten solche Runden gedauert. Sänger dazu: „Manche sollen sich erst zum Spiegeleieressen während der Frühstückszeit zuhause eingefunden haben.“

Vorverlegung auf den Totensonntag

Die Vorverlegung der Kirmes auf den Totensonntag – 1990 habe er letztmalig am ersten Adventswochenende stattgefunden – habe mit dem Wiedenbrücker Christkindlmarkt zusammengehangen, zu dem sie keine Konkurrenz darstellen sollte. Das war, laut Sänger „im Prinzip der Todesstoß“. Im weiteren Verlauf ihrer Geschichte fand die Kirmes am Wochenende des Volkstrauertags statt. Die Entwicklung des Andreasmarkts in Sängers Augen: „Von Jahr zu Jahr ging es bergab, begleitet vom Kneipensterben.“ Dieses Jahr ist das Fest der Pandemie zum Opfer gefallen. Sängers Bilder laden zum Rückblick ein.