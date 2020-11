Deutlich weniger Kippen in der Stadt

„In der Innenstadt sind inzwischen 90 Prozent weniger Zigarettenkippen zu finden als zu Beginn unserer Aktion im Mai 2019“, resümiert Rüthschilling. Und Schalück ergänzt: „Genau das haben wir uns erhofft. Die Wiedenbrücker sind ganz offensichtlich lernfähig.“

Saubermänner wöchentlich unterwegs

Nach wie vor sind die selbst ernannten Saubermänner jeden Dienstag von 10.30 bis 13 Uhr mit ihren umgebauten Industriestaubsaugern in der Stadt unterwegs, um Bürgersteige und Straßenränder, Plätze und Brücken von den unschönen Hinterlassenschaften rücksichtsloser Raucher zu befreien. Zu übersehen sind Hans Schalück und Hubert Rüthschilling dabei nicht: „Wir werden regelmäßig angesprochen“, berichtet der 79-jährige Schalück. „Meistens nach dem Motto: Schön macht ihr das.“

Mit ihrem wöchentlichen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz verfolgen die Senioren auch einen erzieherischen Gedanken: „Wer uns beim Aufsaugen der Zigarettenstummel beobachtet, überlegt es sich das nächste Mal bestimmt gut, ob er seine Kippenreste auf den Asphalt wirft oder doch lieber den nächsten Mülleimer benutzt“, erklärt der 73 Jahre alte Rüthschilling.

Saugangriff zeigt Wirkung

Der „Saugangriff“ auf tabakhaltige Tretminen mit und ohne Filter ist aber nur ein Bestandteil der konzertierten Aktion für eine saubere Stadt. Die beiden Rentner haben zudem 40 sogenannte Kippen-Klos in Wiedenbrück aufgehängt. Dabei handelt es sich um formschöne Aschenbecher, die gut sichtbar im öffentlichen Raum positioniert sind.

Sie hängen an Straßenschildern, Laternen und Hauswänden: Allen Kippen-Klos gemein ist, dass sie rege von Rauchern zum Ausdrücken ihrer Fluppe genutzt werden. „Fürs Entleeren müssen wir Sonderschichten einlegen“, sagt Schalück. „Aber das machen wir gerne.“ Viele der in der City aufgehängten Ascher quillten andernfalls schon nach wenigen Tagen über, so gut würden sie angenommen.

Trinkflaschen als Aschenbecher

Die aus rostfreiem Stahl hergestellten Gefäße sind eigentlich gar keine Aschenbecher, sondern Trinkflaschen. „Aber sie sind für unsere Zwecke ideal“, unterstreicht Rüthschilling. Das Fassungsvermögen sei größer als bei handelsüblichen Aschenbechern. Um zu vermeiden, dass sich Regenwasser in den Sammelbehältern staut, haben Schalück und er in den Boden jedes einzelnen Exemplars ein kleines Loch gebohrt.

Einfallsreichtum ist bei den Kippen-Killern in mehrfacher Hinsicht gefragt. Die Aschenbecher beziehen sie als Trinkflaschen vom Hausratsgeschäft Seiling. „Wir bekommen sie dankenswerterweise zum Selbstkostenpreis“, berichtet Hans Schalück. Die Sauger, mit denen er und Hubert Rüthschilling den Glimmstängeln den Garaus machen, sind Geräte, die eigentlich für den industriellen Einsatz gedacht sind. Allerdings haben die beiden Senioren einige Modifikationen vorgenommen: Um zu vermeiden, dass die Zigarettenreste im Saugrohr oder in der Düse hängenbleiben, haben sie beides gegen weniger störanfällige Bauteile ersetzt. „Je glatter das Material ist, desto weniger schnell können sich Tabak und Co. daran festsetzen“, informiert Schalück. Der Umbau sei einfach. „Man muss nur wissen, wie es geht.“

Mitstreiter auf dem Wunschzettel

Auch wenn Wiedenbrück in den vergangenen anderthalb Jahren wesentlich sauberer geworden ist, haben Hans Schalück und Hubert Rüthschilling noch einen Wunsch: Weitere Mitstreiter zu gewinnen – allerdings nicht in erster Linie in ihrer Heimatstadt.

„Wenn noch mehr Menschen unserem Beispiel folgen und dort, wo sie wohnen, selbst zu Kippen-Sammlern werden, wird die Zahl der Städte, in denen kaum Zigarettenstummel auf der Straße liegen, weiter steigen“, hofft Rüthschilling. Erste Erfolge gebe es bereits: „Durch die bundesweiten Presseveröffentlichungen im vergangenen Jahr haben wir Anfragen aus dem ganzen Land erhalten, wie man Staub- zu Kippensaugern umrüstet.“

Darauf wollen Schalück und er jetzt aufbauen. Aktuell suchen sie nach Schirmherren für ihre Aktion: Politiker oder Prominente, die für die Idee einer Innenstadt ohne achtlos weggeworfene Tabakwaren publikumswirksam die Werbetrommel rühren.

Heiße Tipps für den Bauhof

Bei ihren Patrouillengängen fallen den beiden Männern übrigens nicht nur Zigaretten auf, die auf dem Boden liegen. „Weil wir naturgemäß viel nach unten schauen, entdecken wir regelmäßig schadhafte Stellen im Asphalt oder Kopfsteinpflaster“, berichtet Schalück von einem Nebeneffekt ihrer Einsätze. „Von den Löchern machen wir Fotos, die wir per WhatsApp an den städtischen Bauhof schicken.“ Diese Vorgehensweise haben die beiden Rentner zuvor mit Bürgermeister Theo Mettenborg und Baudezernent Stephan Pfeffer abgesprochen.

Was Rüthschilling und Schalück besonders freut: Innerhalb weniger Tage sind die Schäden behoben. „Das Bauhofteam ist wirklich auf zack“, sind sich die beiden Kippen-Killer einig.