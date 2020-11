Rheda-Wiedenbrück (ei) - Zwei Verletzte hat am Samstag der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Varenseller Straße/Am Nonenplatz/Hammersenstraße in Lintel gefordert. Der 18-Jährige am Steuer eines Opels hatte nach Erkenntnissen der Polizei die Vorfahrt eines Audi A3 missachtet.