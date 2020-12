Berlin/Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Für Fleischkonzern-Chef Clemens Tönnies waren die Anfeindungen während des Corona-Ausbruchs in seinem Werk in Rheda-Wiedenbrück am schlimmsten. Vor seinem Haus habe eine „johlende Menge“ gestanden und gebrüllt: „Hängt ihn auf!“, sagte er der „Welt am Sonntag“.