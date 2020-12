Park-Umbau schreitet stetig voran

Anderes wartet noch auf seine Umsetzung. Der Geschäftsführer der kommunalen Gesellschaft, Sebastian Siefert, legte der Politik unlängst einen umfangreichen Bericht über Aktivitäten und Vorhaben der GmbH vor. Breiten Raum nimmt darin der Park ein, der als Erholungs-, Freizeit- und Veranstaltungsstätte zu einem Markenzeichen mit hoher Strahlkraft geworden ist.

Neue Beziehungen

Zuletzt war ein etwa 6000 Quadratmeter großer Bereich an der Mittelhegge nach dem Abriss des Reethuses umgestaltet worden. Neue Wege- und Sichtbeziehungen sowie großzügig angelegte Rasen- und Wiesenflächen sind prägende Elemente des Konzepts. Bepflanzte Wälle trennen die angrenzende Wohnbebauung vom Park. Dank erweiterter technischer Infrastruktur und einiger anderer Bausteine habe man dort nun „die perfekte Basis für größere Outdoor-Veranstaltungen“, wie Siefert schreibt.

Im Herbst des kommenden Jahres rückt die Spielerei ins Blickfeld. Ob Gastronomiekiosk mit Biergarten und Grillgelegenheiten, Streichelwiese, Minigolfanlage, Tischtennis, Bachlauf und Bottichteich – einiges werde erneuert, anderes klarer zugeordnet, kündigt die Flora an. Zum Schutz der Nachbarschaft ist Sebastian Siefert zufolge geplant, eine 55 Meter lange Gabionenwand hochzuziehen. Der gesamte Bereich werde in seinem veränderten Gewand weiter an Attraktivität gewinnen. Insgesamt hat die Gesellschaft für die Maßnahmen eine halbe Million Euro zurückgestellt.

BMX-Rundkurs ab 2021

Schon seit einigen Jahren im Gespräch ist ein BMX-Rundkurs in unmittelbarer Nachbarschaft zum Skatepark am Alten Klärwerk. 80 000 Euro will man sich den so genannten Pumptrack auf einer Fläche von 800 Quadratmetern kosten lassen. Baubeginn soll 2021 sein.

Noch nicht ganz so konkret sind die Vorstellungen von einem Kiosk, der bald an der Mittelhegge in Holzrahmenbauweise entstehen und als Saisonbetrieb ohne nennenswerten Innenbereich, dafür mit Außensitzplätzen in größerer Anzahl betrieben werden könnte. Zwar ist seine Errichtung bereits seit 2017 im Gespräch, eine endgültige Entscheidung aber steht noch aus. Das veranschlagte Budget wird auf 450 000 Euro beziffert.

Annähernd 3,7 Millionen Euro sind seit 2013 in verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität im Flora-Park geflossen. Herausragende Projekte sind unter anderem der Emsradweg, der Skatepark und der Wasserspielplatz gewesen.

Schwieriger Start

Als die neue Stadthalle Ende Februar eröffnet wurde, standen 139 Veranstaltungen auf der Liste, die dort bis Jahresende über die Bühne gehen sollten. Unternehmen wollten dort ebenso feiern wie Privatleute, Musiker und Comedians sollten sich die Klinke in die Hand geben – coronabedingt musste der größte Teil der Ereignisse vertagt werden.

Optimismus bleibt

Auch wenn noch Unklarheiten ob der Durchführung von Veranstaltungen bestünden, blicke man hoffnungsvoll auf 2021, sagt Flora-Geschäftsführer Sebastian Siefert. Der Belegungsplan der Stadthalle weist inzwischen 84 feste Buchungen und 71 verbindliche Reservierungen aus. Das Repertoire ist Siefert zufolge breit gefächert: Kabarett, Theater, Comedy und Konzerte sind ebenso darunter wie Vereinsfeste, Musical und Firmenfeiern.

Buchungen stehen

„Hervorzuheben ist, dass allein 24 neue Veranstaltungsformate von Produktionen, die aufgrund ihrer Größe beziehungsweise ihren Anforderungen im Reethus nicht hätten stattfinden können, eingebucht sind. Des Weiteren sind trotz der unsicheren Lage bereits 25 Unternehmensereignisse im Belegungsplan verzeichnet“, sagt Siefert. Mit zunehmender Rückkehr zu einer gewissen Normalität sowie Routine und Sicherheit hinsichtlich der Durchführbarkeit sei überdies eine weitere Steigerung zu erwarten.