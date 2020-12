Batenhorster setzen auf Nachhaltigkeit

Am Samstag vor dem dritten Advent ist ideales Wetter zum Bäumepflanzen. „Nur Nieselregen, vor allem aber kein Frost“, stellt Heiner Renners knapp, jedoch zutreffend fest. In einem Waldstück am Hellweg in Batenhorst schwingt er an diesem Nachmittag fleißig den Spaten. Bruder Johannes, Schwager Willy Flaskamp sowie dessen Sohn Jannis folgen seinem Beispiel. „Die Arbeit an der frischen Luft in der freien Natur macht Spaß. Sie ist ein schöner Ausgleich zu meinem Bürojob“, sagt der Groß- und Außenhandelskaufmann Jannis Flaskamp, der mit seinen 29 Jahren der Jüngste im Bund der Baumpflanzer ist.

Ernte in frühestens 100 Jahren

Was Vertreter zweier Generationen zwischen Wiesen und Feldern in Batenhorst an diesem Samstag im Advent in die Erde setzen, kann frühestens in drei Generationen „geerntet“ werden: „100, vielleicht auch 150 Jahre brauchen die Stieleichen, bis sie schlagreif sind“, sagt Landwirt Heiner Renners. „Das werden wir alle, die wir hier stehen, nicht mehr miterleben.“ Für den 63-Jährigen hat das, was er mit Unterstützung seiner Verwandten leistet, viel mit Enthusiasmus und Nachhaltigkeit zu tun. „Klar könnten wir auch Pappeln pflanzen. Die wären schon in fünf Jahren soweit, dass man sie abholzen könnte, um daraus beispielsweise Hackschnitzel zu machen.“ Sein Bruder Johannes (57) ergänzt: „Ein schnellerer Profit wäre das auf jeden Fall, aber die Nachhaltigkeit und damit der Nutzen für die künftigen Generationen würden auf der Strecke bleiben.“

Hintergrund

Stieleichen, auch Deutsche Eichen genannt, gelten als besonders robust. „Das ist gerade in Zeiten des Klimawandels ein Vorteil“, sagt Forstwirt Heiner Renners, der zudem als Schweinemäster seinen Lebensunterhalt verdient. „Sie können sowohl längere Trockenzeiten im Sommer schadlos überstehen als auch feuchte Herbst- und Wintertage. Nasse Füße machen ihnen nichts aus“, bekräftigt Renners. 5300 Bäume haben er und seine Verwandtschaft seit 2018 gepflanzt. Dass alle davon zu stattlichen Eichen heranwachsen, sei indes illusorisch. „Wenn am Ende 20 bis 25 Prozent von ihnen durchkommen, ist das ein ziemlich guter Schnitt“, sagt der 63-Jährige. Im Frühjahr 2018 fand die erste Pflanzaktion statt. „Seitdem haben wir nach und nach 2900 Bäume gesetzt“, erinnert sich Schwager Willy Flaskamp (68) aus Bokel. Weil Unkraut, Wildtiere und Trockenheit den empfindlichen Setzlingen jedoch stark zugesetzt hatten, mussten schon bald darauf 1100 von ihnen ersetzt werden. Aktuell wird das vierte Teilstück aufgeforstet: 1300 weitere Bäume erhalten so die Chance, über Jahrzehnte zu stattlichen Deutschen Eichen zu reifen. 100 Jahre sind für Eichen übrigens kein Alter. Viele Exemplare schaffen locker das Zehnfache.

Zwischen 120 und 180 Zentimeter in der Höhe messen die jungen Stieleichen, die die Renners-Brüder gemeinsam mit ihrer Bokeler Verwandtschaft per Hand in den Batenhorster Mutterboden bringen. Dabei ist Vorsicht geboten, denn: „Die Wurzeln müssen gut in die Erde gedrückt werden, damit die Setzlinge die nötige Standfestigkeit bekommen“, erklärt Heiner Renners.

Unkraut ist der größte Feind

Unkraut ist einer der größten Feinde der wehrlosen Eichen. „Vor allem Dornenbüsche, die sich im Frühling rasend schnell ausbreiten, können den jungen Bäumen zu schaffen machen“, sagt Renners. Eine regelmäßige Pflege sei unerlässlich. Damit diese maschinell erfolgen kann, sei ein Abstand von zwei Metern zwischen den Setzlingen nötig.

Doch auch Gefahren auf vier Beinen lauern in den Schonungen: „Vor allem Rehe haben es auf die jungen Stieleichen abgesehen“, berichtet Heiner Renners. „Die weiblichen Tiere äsen mit Vorliebe im Kronenbereich der Bäume.“ Das führe dazu, dass die Eichen anstatt in die Höhe in die Breite wachsen. Ebenfalls nicht gerade zuträglich sei das Verhalten junger Rehböcke, die die weichen Eichenstämme als „Rückenkratzer“ zweckentfremden. „Das kann dann schnell das Todesurteil für die zierlichen Bäume bedeuten“, sagt Johannes Renners.

Rehe von jungen Eichen fernhalten

Aber er und sein Bruder wissen, wie man den Rehen die Freude an den Eichen verleiden kann: Schweinestopp – ein übelriechendes Pulverspray, das in der landwirtschaftlichen Tierhaltung zum Einsatz kommt, – hält weibliche Rehe fern. „Sie machen einen großen Bogen um die jungen Eichen, wenn ihre Äste ein- bis zweimal jährlich damit besprüht werden“, erläutert Heiner Renners. Als Abschreckung gegen die Rehböcke dienen Bambusstäbe, die unmittelbar neben den Eichenstämmen in die Erde gesetzt werden: „Den Tipp haben wir von einem Förster bekommen“, sagt Johannes Renners.

Seit 2018 forsten die beiden Brüder ihre Waldflächen in Batenhorst systematisch auf, nachdem in den Jahren zuvor Hitzesommer und Borkenkäfer die Bestände arg in Mitleidenschaft gezogen hatten. „Aber auch die Ernte reifer Baumstämme war der Grund für das Entstehen von Freistellen im Wald“, informiert Heiner Renners. Mit der großangelegten Nachpflanzung komme man nicht zuletzt gesetzlichen Vorgaben nach: Denn eine Umwandlung von Waldflächen in Wiesen oder Felder sei verboten, „aus gutem Grund“, wie Renners betont. Er und sein Bruder sind froh darüber, dass sie für jeden jungen Baum, den sie kaufen, einen Zuschuss von öffentlicher Hand erhalten. Mindestens genauso glücklich sind sie aber, dass sie mit der Oesterweger Baumschule bei Versmold eine verlässliche Lieferquelle gefunden haben, denn: „Gute Jungbäume zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Die Nachfrage ist bundesweit enorm“, sagt der 63-Jährige. Er muss es wissen: Denn allein in den familieneigenen Waldstücken wurden von 2018 bis heute auf 1,7 Hektar Gesamtfläche 5300 Stieleichen gepflanzt.