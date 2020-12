An Weihnachten fast alle Kirchen dicht

Die Evangelische Versöhnungskirchengemeinde hatte zuvor bereits angekündigt, dass die Präsenzgottesdienste nicht stattfinden. Einen Sonderweg wählt der Pastorale Raum Rheda-Herzebrock-Clarholz.

Pastoralverbund Reckenberg:

Gleich zwei Mal innerhalb eines Tages musste Reinhard Edeler den Gottesdienstplan ändern. „Ich halte es in Achtung für die uns Anvertrauten – Gläubige und Mitarbeiter – nicht mehr für verantwortbar, zu Weihnachten zu öffentlichen Gottesdiensten einzuladen“, erklärt der Leitende Pfarrer. Deshalb habe er, in Abwägung mit dem Pastoralteam und in Rücksprache mit den Gremien, entschieden, ab kommenden Montag während des Lockdowns bis zum 10. Januar alle „großen“ Gottesdienste zu den Feiertagen abzusagen oder nur mittels eines Livestreams im Internet unter www.pv-reckenberg.de anzubieten. Die Kirchen sind an allen Tagen für Krippenbesuche und das persönliche Gebet geöffnet.

Evangelische Versöhnungskirchengemeinde:

Ab sofort sind alle Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt. „Das betrifft auch alle Gottesdienste am Heiligabend. Das Presbyterium hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, zumal in vielen Gottesdiensten schon eine Menge Zeit, Kreativität und gute Ideen stecken“, bedauert Pfarrer Marco Beuermann. Das Pfarrteam hat einen Sofa-Gottesdienst zum Heiligabend vorbereitet, der ab dem 24. Dezember im Internet unter www.angekreuzt.de abrufbar sein wird.

Pastoraler Raum Rheda-Herzebrock-Clarholz:

Pfarrer Thomas Hengstebeck wird in den nächsten Tagen den Inzidenzwert im Auge behalten. Sollte dieser über 200 steigen, werde man sämtliche Gottesdienste an allen Standorten absetzen. „Wir müssen die Entwicklung abwarten“, sagt Hengstebeck. „Ich merke in Gesprächen, dass viele Gemeindemitglieder schon das Bedürfnis spüren, an Weihnachten einen Gottesdienst zu haben.“ Eine rege Fluktuation hat er bei dem Anmeldeverfahren für die Weihnachtsmessen festgestellt: „Es melden sich immer wieder Menschen ab, dafür kommen aber neue hinzu“, sagt Hengstebeck. Anmelden kann man sich unter Telefon 05242/44360, möglichst in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr.

Aktionen geplant

Um die Weihnachtstage trotz aller Einschränkung besinnlich zu gestalten, haben die Kirchengemeinden Aktionen geplant. So wird am Heiligen Abend, 24. Dezember, die St. Viter Blasmusik die Geburt Christi musikalisch vom Aegidiuskirchturm in Wiedenbrück ab 18 Uhr sowie ab 19 Uhr in St. Vit verkünden. Das Friedenslicht von Betlehem steht in allen Kirchen zur Mitnahme nach Hause bereit. Ausgedruckte Hausgottesdienste für den privaten Gebrauch liegen zudem in allen Kirchen des Pastoralverbunds zum Mitnehmen aus. Kindergottesdienste und ein Kinderkrippenspiel sind im Internet unter www.pv-reckenberg.de abrufbar.

Die Öffnungszeiten an Heiligabend sind in allen Kirchen der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde von 15 bis 18 Uhr. Die Stadtkirche Rheda ist am Montag und Dienstag (21. und 22. Dezember) von 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Gotteshaus geöffnet

Die Krippe in der Wiedenbrücker Kreuzkirche ist täglich noch bis zum 30. Dezember zu besichtigen. Das Gotteshaus ist werktags von 16 bis 18 Uhr und samstags sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Auch am vierten Advent, ersten Weihnachtstag und an Silvester werden alle Kirchen der Gemeinde zu den Gottesdienst-Zeiten offen sein. Die Pfarrer werden dann auch vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Am ersten Weihnachtstag lädt die Versöhnungskirchengemeinde ein, ab 18 Uhr mit einer Kerze vor der Haustür das Lied „O du fröhliche“ zu singen. „Das wäre ein schönes Zeichen der Verbundenheit von Haus zu Haus, von Ort zu Ort“, teilt das Pfarrbüro mit.