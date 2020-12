Bis auf vier kleinere Gastspiele sind 2020 alle Auftritte der beiden Frauen ausgefallen – auch jener am vierten Advent in Bad Westernkotten. Um für sich selbst, vor allem aber für die Passanten vor ihrem Haus am Aegidienwall in Wiedenbrück am vergangenen Wochenende wenigstens etwas adventliche Stimmung zu verbreiten, entstand die Idee zu einem halböffentlichen Freiluftkonzert. Nach Rücksprache mit dem städtischen Ordnungsamt erhielten die beiden Ladies unter Hygieneauflagen („keine Menschenansammlung“) die Genehmigung zum Musizieren.

Genehmigter Kurzauftritt

Technisch unterstützt von Kemper-Ehemann Christian (Rosi Bauer: „Unser größter Fan“) schnappten sie sich am Samstagmittag Mikrofon und Gitarre, machten ihren Balkon im ersten Stock zur Bühne und fingen pünktlich um 14 Uhr an, internationale Weihnachtslieder zu spielen. Bis 15.30 Uhr dauerte das Konzert der beiden „Melody-Ladies“. Was sich in diesen 90 Minuten unter ihrem Balkon und im weiteren Umfeld abspielte, übertraf alle Erwartungen.

Rosi Bauer: „Die Menschen – egal ob Fußgänger oder Fahrradfahrer – blieben stehen, lauschten der Musik und spendeten danach eifrig Beifall. Der eine oder andere wagte sogar ein Tänzchen auf der Straße. Genauso hatten wir uns das gewünscht. “