In einem Jahr, das coronabedingt von Verzicht geprägt ist, fiel auch diese Veranstaltung ins Wasser. Von dem Gefühl und der Atmosphäre aber möchte die Initiative Rheda den Menschen dennoch etwas geben. Wenn sie auch nicht beisammenstehen und ungezwungen den Festtagen entgegenblicken können, dann sollen sie wenigstens den üblicherweise stimmungsvollen Abschlussgesang erleben dürfen – und zwar auf Distanz.

Lagerhalle dient als Videokulisse

Wer das Drumherum ausblendet und das Duo auf der weihnachtlich dekorierten Bühne betrachtet, der könnte meinen, er befindet sich in Rhedas guter Stube. Tatsächlich aber stehen Peter Bremhorst und Thomas Venten dieser Tage in einer Lagerhalle vom Eventservice Hille im Norden der Stadt, von wo sich der eigentliche Standort des Adventskrämchens allenfalls erahnen lässt. Dort spielen die beiden Männer ein Dutzend Weihnachtslieder ein, die ab dem kommenden Wochenende als etwa 40-minütiges Video im Internet zu finden sind. Es solle so authentisch wie nur möglich wirken, sagt Tino Hille, der die Kamera führt, während Bremhorst „Jingle Bells“ anstimmt und Thomas Venten, musikalischer Leiter des Adventskrämchens, in die Tasten des E-Pianos greift. Den Hintergrund bildet die Ansicht der tief verschneiten Orangerie am Schloss Rheda, ein geschmückter Tannenbaum lässt weihnachtliche Stimmung aufkommen.

Das zweckmäßige Umfeld einer Lagerhalle, es ist während der Aufzeichnung für einen Moment vergessen. Peter Bremhorst, der ehemalige Kämmerer und Beigeordnete Rheda-Wiedenbrücks, eher als „Slappin’ Pit“ am Kontrabass bekannt“, geht in seiner Rolle als unterhaltsamer Mann am Mikrofon voll auf. Thomas Venten hat die Titelauswahl getroffen und unter die Klassiker Schmissiges wie „Feliz Navidad“ von José Feliciano gestreut. Wer das Zusammenspiel der beiden Herren auf der Bühne betrachtet, stellt sich unweigerlich die Frage, warum sie eigentlich bis 2019 warteten, ehe sie erstmals das Abschlusssingen vor der Stadtkirche zelebrierten. Margret Reker, Vorsitzende der Initiative Rheda, gibt sich bei einer Stippvisite vor der improvisierten Szenerie äußerst angetan: „Fällt fast gar nicht auf, dass es nicht die Innenstadt ist.“

Aufzeichnung ab Samstag im Internet abrufbar

Das Abschlusssingen wird beim Adventskrämchen üblicherweise zum Ende eines jeden Tages zelebriert. Im Publikum werden kleine Programmhefte verteilt, damit es sich stimmlich einbringen kann. „Live ist immer besser“, sagt Peter Bremhorst, der – wie seine Mitstreiter auch – dennoch sehr zufrieden mit dem kleinen Ersatzprogramm ist. Wer sich von den Akteuren in weihnachtliche Stimmung versetzen und möglicherweise daheim mitsingen möchte, findet die Aufzeichnung ab Samstag, 19. Dezember, über die Internetseite der Initiative Rheda.