Frohe Botschaft kommt vor Heiligabend

„Das ist eine große Erleichterung für alle Bewohner, ihre Angehörigen und für unsere Pflegekräfte“, frohlockte Sebastian Hinzmann und mochte nicht darüber nachdenken, dass die Quarantäne beinahe über die Festtage bestehen geblieben wäre. Fünf Wochen lang hing Covid-19 wie ein Damoklesschwert über der Senioreneinrichtung in Rheda, in der insgesamt 108 Männer und Frauen leben. Nach einem Corona-Ausbruch wurden insgesamt 20 Bewohner und 17 Mitarbeiter positiv getestet. Zwei Erkrankte verstarben, drei weitere mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Schreck sitzt tief

Trotzdem habe man noch Glück gehabt, dass das Virus nur in einer von drei Wohneinheiten aufgetreten sei, erklärt Hinzmann: „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es sich im ganzen Haus verbreitet hätte.“ Der Schreck saß deshalb tief bei den Mitarbeitern, die sich unter erschwerten Bedingungen und in schweißtreibender Schutzausrüstung um die Menschen kümmern müssen. Die Bewohner selbst seien in vielen Dingen deutlich robuster, als man denke, hat der 38-Jährige festgestellt. „Viele haben noch den Krieg erlebt und sagen: Wir haben schon ganz andere Dinge überstanden, das schaffen wir auch noch.“

Zur Person

Als Sebastian Hinzmann im Februar bei seinem Bewerbungsgespräch um den Posten als Leiter des St.-Elisabeth-Seniorenheims vorstellig wurde, spielte Corona noch keine große Rolle. Das änderte sich im Sommer gewaltig. „Im Juli wusste ich: Da kommt etwas auf mich zu“, erinnert sich der 38-Jährige, der vorher als Controller für Altenpflege beschäftigt war. Diese Einschätzung sollte sich an seinem 101. Arbeitstag in Rheda bewahrheiten. In einer Videokonferenz verdeutlichte er den Mitarbeiter der Einrichtung den Ernst der Lage. Es sei nicht mehr die Frage, ob es das Seniorenheim treffe, sondern wann. „Eine Woche später ging es dann los. Das war der Sprung ins eiskalte Wasser für mich“, blickt Hinzmann zurück. Plötzlich musste die Umstellung vom Herr der Zahlen, der er in seinem vorherigen Job war, zum Dienstherr viel schneller gelingen. Der Einstieg hätte entspannter sein können, erklärt der 38-Jährige, der in Bad Lippspringe wohnt und sich derzeit an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld in den Bereichen Organisationsentwicklung und -beratung fortbildet: „Mir kam zu Gute, dass ich vorher schon viel über meinen Schreibtisch hinaus geschaut habe. Jetzt habe ich mehr Verantwortung, gerade weil ich nicht mehr allein für die Zahlen da bin, sondern auch für die Menschen. Man muss für die Bewohner und die Mitarbeiter ansprechbar und greifbar sein.“

Gegen diesen unsichtbaren Gegner waren sie aber machtlos. Weil eine Bewohnerin mehrere Male positiv getestet wurde, verlängerte das Kreisgesundheitsamt die Isolation der negativ getesteten Bewohner immer wieder. Das jetzige Ergebnis war praktisch die letzte Chance, die Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen vor dem Weihnachtsfest noch aufzuheben.

Feine Speisen und edle Tropfen

Die frohe Kunde wird jetzt gebührend gefeiert. So werden an Heiligabend zwei Köche vom Abraham ein Drei-Gänge-Menü für die Senioren zaubern. Die zu den feinen Speisen passenden Getränke wurden bei der Weinhandlung Ost bestellt. „Viele Bewohner bekommen weniger Besuche als sonst“, sagt Hinzmann. „Deshalb haben wir gedacht, dass wir ihnen nach einem nicht so schönen Jahr eine kleine Freude bereiten wollen.“ Finanziert wird der Festschmaus übrigens zu 90 Prozent aus einem weihnachtlichen Fonds des Erzbistums Paderborn. „Wir wollten, dass uns heimische Unternehmen beliefern“, ergänzt Hinzmann. „So unterstützen wir sie in dieser schwierigen Zeit und beide Seiten haben etwas davon.“

Den 16. November diesen Jahres, ein Montag, wird Sebastian Hinzmann so schnell nicht vergessen. An dem Tag begann der Corona-Ausbruch in dem St.-Elisabeth-Seniorenheim in Rheda. Über das Wie und Warum herrscht immer noch Rätselraten, insbesondere darüber, warum nur eine von drei Wohneinheiten betroffen war.

Gute Kooperation mit Gesundheitsamt

„Ein Bewohner hatte Symptome gezeigt. Ein Schnelltest zeigte aber ein negatives Ergebnis“, erinnert sich Hinzmann. Im Laufe des Tages verschlechterte sich der Zustand des ersten Coronapatienten in der Senioreneinrichtung dramatisch. „Abends musste er dann ins Krankenhaus eingeliefert werden.“ Als am nächsten Tag weitere Schnelltests durchgeführt wurden, fielen von fünf Proben vier positiv auf das Coronavirus aus. Eine erste Reihentestung ergab, dass sich 19 Bewohner und 13 Mitarbeiter angesteckt hatten. Aber: Alle Infizierten stammten aus nur einem Wohnbereich.

„Habe ich das Virus erst einmal im Haus drin, hat es dort sehr lange Nachwirkungen“, erklärt Hinzmann. Der 38-jährige Heimleiter lobt in diesem Zusammenhang die Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt. Mit dem dort zusamengestellten Corona-Spezialteam habe es praktisch eine Standleitung gegeben, so Hinzmann: „Oft haben wir gefühlt alle fünf Minuten miteinander telefoniert.“

„Man überlegt sich jeden Kontakt dreimal“

Aber auch vor der Leistung seiner Angestellten zieht der neue Heimleiter, der erst im August seine Stelle angetreten hat, seinen Hut. „Sie hatten eine doppelte Belastung mit weniger Arbeitskräften zu bewältigen.“ Das Personal konnte er nicht einfach nach Bedarf zwischen den Wohnbereichen verschieben, weil die Hygienebestimmungen eine strenge Trennung vorsahen. „Persönlich war für mich das Schwierigste, dass ich den Mitarbeitern nicht wirklich helfen konnte“, gibt der 38-Jährige zu. Der Corona-Ausbruch habe auch Auswirkungen auf sein Privatleben gehabt. „Man überlegt sich jeden Kontakt dreimal“, ergänzt Hinzmann. „Im Privaten ist es ein komisches Gefühl, wenn man keine Maske trägt. Dann fehlt einfach irgendwie etwas.“