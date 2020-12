Rheda-Wiedenbrück (ei) - Als ein Zugführer am Dienstag gegen 22.25 Uhr drei Personen im Gleisbett im Bereich der Nonenstraße in Rheda erkannte, führte er eine Notbremsung durch und brachte die Bahn in Höhe des Georg-Nolte-Wegs zum Stehen. Eine Stunde lang war die Strecke gesperrt.