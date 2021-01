Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht zum Sonntag haben Kriminelle versucht, einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt am Feldhüserweg in Wiedenbrück aufzubrechen. Um zu dem Gerät zu gelangen, hatten die ungebetenen Gäste zuvor mit einer Flex das Dach der Immobilie aufgeschnitten.