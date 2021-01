Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Dienstagmorgen ist die Polizei gegen 2 Uhr von Zeugen auf Männer aufmerksam gemacht worden, die einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Holzbach in Rheda aufgebrochen haben sollen. Im Zuge der Fahndung nahmen die Beamten zwei Verdächtige vorläufig fest.