Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Freitagabend ist die Polizei um 18.20 Uhr über einen Raub in einer Wohnung an der Gerhard-Ortmeyer-Straße in Wiedenbrück informiert worden. Die eingesetzten Beamten trafen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf einen leicht verletzten 33-Jährigen.