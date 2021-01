Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Der Aufsichtsrat der Flora Westfalica hat am Dienstagabend in seiner ersten Sitzung in der Stadthalle gewählt: Neuer Vorsitzender des Gremiums ist CDU-Ratsherr Ralf Harz. Als Stellvertreter wurden Patrick Büker (FDP) und Dirk Kursim (SPD) bestätigt.