Aufforstung am Linteler Postdamm beginnt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach der Fällung von mehreren standgefährdeten sowie weit überhängenden Bäumen am Waldrand entlang des Postdamms in Lintel werden in dieser Woche die angekündigten Ersatzpflanzungen durchgeführt. Das hat die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück mitgeteilt.