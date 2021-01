Besonders kurios: Rund um den Besucherparkplatz an der Hauptstraße in Wiedenbrück stehen auch andere Bäume und Gehölze. Aber nur die Birken wurden gekappt. Die noch dünnen Stämme wurden allesamt in Höhe der schwarzen Stützen, die einen möglichst geraden Wuchs gewährleisten sollen, fein säuberlich durchtrennt – wahrscheinlich mit einer Säge.

Fünf Birken hatten indes Glück: Sie blieben von dem Baumfrevel verschont.