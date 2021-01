Flora entfernt Birken vor der Stadthalle

heda-Wiedenbrück (kaw). Was hat es mit den abgesägten Birkenstämmchen auf dem Parkplatz der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle auf sich? Darüber haben Passanten am Wochenende gerätselt. Auch in den sozialen Medien wurde den gekappten Bäumchen auf dem Areal an der Hauptstraße Aufmerksamkeit geschenkt. Eine der schlimmsten Befürchtungen: Die Pflanzen sind womöglich Baumfrevlern zum Opfer gefallen.