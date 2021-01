Anschließend habe man den 17-Jährigen zu Boden gebracht und ihm gedroht, teilt die Polizei mit. Dem jungen Mann seien die Beschuldigten flüchtig bekannt, heißt es weiter. Ersten Ermittlungen nach hob einer der beiden Verdächtigen im Anschluss von einem Automaten an einem Autowaschplatz an der Herzebrocker Straße in Rheda Bargeld vom Konto des Geschädigten ab.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer um 19.30 Uhr einen Mann an der beschriebenen Örtlichkeit beim Geldabheben beobachtet, Personen rund um die Tatzeit auf dem Spielplatz beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, sollte sich an die Dienststelle in Gütersloh unter Telefon 05241/8690 wenden.