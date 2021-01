Der erste Brand ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr. Die Feuerwehr war zu einem Papiercontainer im Bereich Ostenstraße/Drostenweg gerufen worden.

Feuer schnell unter Kontrolle

In der folgenden Nacht brannte ein Altkleidercontainer an der Braunholzstraße. In beiden Fällen konnten die Einsatzkräfte die Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden.

Zur Aufklärung der nächtlichen Brände setzt die Kreispolizeibehörde Gütersloh, die unter Telefon 05241/8690 erreichbar ist, auf Hinweise von Zeugen.