Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Für Irritationen haben zu Wochenbeginn Hinweisschilder am A2-Forum in Rheda gesorgt, wonach die Auffahrt zur Bundesstraße 64 in Richtung Lippstadt gesperrt ist. Beim Landesbetrieb Straßen NRW hatte man zunächst keine Erklärung für die Abriegelung.