Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wie bereits berichtet, war die Polizei Anfang Januar auf drei Automatenaufbrecher an der Straße Am Holzbach in Rheda aufmerksam gemacht worden. Im Rahmen der Fahndung gelang es, zwei der drei Tatverdächtigen noch in derselben Nacht vorläufig festzunehmen.