Verwaltung drückt am Bahnhof kein Auge zu

Verbunden worden war das mit dem Vorwurf an die Ordnungsbehörden, dass sie dort nicht einschreiten. Bereits Ende Dezember hatte der Erste Beigeordnete Dr. Georg Robra den Vorwurf zurückgewiesen, dass dort zu lasch kontrolliert werde. Das Bahnhofsumfeld sei vielmehr ein Schwerpunkt. Er bestätigte indes auch, dass man dort teilweise auf „Wiederholungstäter“ treffe.

„Es wird regelmäßig kontrolliert“

Anwohner können diese Aussage nur unterstreichen: „Es sind stets dieselben, die dort bereits in den Morgenstunden biertrinkend eng zusammenstehen, in der Regel ohne Maske“, berichtet eine Leserin, die sich darüber wundert, dass das in ihren Augen toleriert wird. Zumal sie sich eigenen Angaben zufolge bereits mehrfach bei der Verwaltung beschwert habe, allerdings stets vertröstet worden sei. Die Stadtverwaltung widerspricht auch am Freitag entschieden der unlängst von Anwohnern wiederholt geäußerten Annahme, dass im Bahnhofsbereich nach wie vor ein Auge zugedrückt werde. „Auch dort wird regelmäßig im Rahmen der außendienstlichen Kontrollen überprüft“, teilt Martin Pollklas von der Pressestelle im Rathaus mit.

Bußgelder erhöht

Gefragt nach der Häufigkeit dieser Besuche, hält man sich bedeckt. „Zu den Intervallen werden keine Angaben gemacht, damit sich niemand darauf einstellen kann.“ Martin Pollklas betont, dass an dem ÖPNV-Knotenpunkt bereits mehrfach Verstöße festgestellt und den Delinquenten auch die Quittungen dafür ausgehändigt wurden. „Die weitere Nicht-Einhaltung von Vorgaben nach der Corona-Schutzverordnung wird jeweils durch eine Erhöhung der Bußgelder geahndet.“

Zusätzlich würden verstärkt weitere ordnungsrechtliche Mittel – zum Beispiel in Form einer Erteilung von Platzverweisen – angewendet. Letzteres Mittel habe jedoch mitunter den ungünstigen Effekt, dass es zur Verdrängung des Geschehens an andere Orte im Stadtgebiet führe. Die Verfasser der mehr als 200 Kommentare unter dem Facebook-Eintrag stehen in der Mehrzahl aufseiten derer, die plötzlich im Mittelpunkt der Debatte standen. „Leben und leben lassen“, ist häufig zu lesen.

Mancher empfindet es als Zumutung

Die Debatte, die bei Facebook durch den Beitrag einer Anwohnerin ausgelöst wurde, ist vielschichtig. Die einen empfinden es als Zumutung, dass hinterm Nordausgang des Bahnhofs ihren Angaben zufolge viel Alkohol getrunken, in die Büsche uriniert und gegen das Regelwerk zur Eindämmung der Pandemie verstoßen wird, andere hingegen fordern mehr Empathie für jene ein, die ohnehin nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Der Zustand sei nicht akzeptabel, sagen manche, regelmäßig sei dort der Rettungswagen vor Ort und müsse alkoholisierte Menschen aufnehmen. Statt sie zu stigmatisieren, müsse ihnen vielmehr geholfen werden, entgegnen andere, die auch die Frage aufwerfen, wo denn in Zeiten eines Lockdowns Personen mit Suchtproblemen beziehungsweise vielleicht auch ohne Obdach Hilfe in Anspruch nehmen beziehungsweise alternativ aufhalten können.

Verwaltung stuft Risiko als gering ein

Mancher Anlieger stellt sich mit Blick auf das Geschehen an der Straße Am Bahndamm durchaus die Frage, ob die wiederkehrenden Treffen von vorwiegend aus Männern bestehenden Gruppen nicht bestens dafür geeignet sind, die ohnehin derzeit bemerkenswerten Corona-Infektionszahlen in Rheda-Wiedenbrück nach oben zu treiben. Im Rathaus wird diese Gefahr allerdings als eher gering eingestuft. „Es handelt sich bei dem angesprochenen Personenkreis um eine abgeschlossene soziale Gruppe, welche in der Regel keine ausgeprägten Kontakte in die Allgemeinbevölkerung hat, sodass eine großflächige Verbreitung aufgrund dieser Gruppe nicht wahrscheinlich ist“, schreibt Pressesprecher Martin Pollklas auf Anfrage dieser Zeitung. Nichtsdestotrotz stellten insbesondere Zusammenkünfte verschiedener Personen immer eine Infektionsquelle dar, „welche ordnungsrechtlich, aber auch in Eigenverantwortung des Einzelnen zu regulieren sind“.