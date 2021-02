In der Auftaktfolge zur mittlerweile 16. Staffel des Erfolgsformats von Heidi Klum, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, verdrehte die Schönheit mit nigerianisch-italienischen Wurzeln nicht nur der Mode-Ikone aus Bergisch-Gladbach den Kopf, sondern auch dem Gastjuror, Designer-Legende Manfred Thierry Mugler, in dessen Roben die Teilnehmerinnen schlüpfen durften.

Schon bei den Proben überzeugend

Schon bei den Proben zur ersten Show der da noch 31 jungen Frauen war Thierry Mugler derart von der Rheda-Wiedenbrückerin angetan, dass er ihr die Rolle der Abschlussläuferin zukommen ließ. Den Walk bei der anschließenden Modepräsentation meisterte Liliana mühelos. Sowohl Klum als auch Thierry Mugler waren von dem Lauftalent der 21-Jährigen aus der Doppelstadt angetan – so dass sie letztlich zu den 25 Teilnehmerinnen gehörte, die weiter auf den GNTM-Titel hoffen dürfen.

Die 16. Staffel des Casting-Show wurde in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen gedreht. Zum ersten Mal in der Geschichte von „Germany’s next Topmodel“ heißt es für die Produktion „Made in Europe“. Für die Nachwuchsmodels geht es diesmal nicht rund um den Globus, sondern in die aufregendsten Modemetropolen und an die atemberaubendsten Plätze Europas.