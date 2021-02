Das sagte am Sonntag Christian Dresmann, ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in der Doppelstadt. Es habe weder in der Nacht noch am Morgen Einsätze gegeben, die witterungsbedingt gewesen seien. „Alles sehr entspannt“, zog der Blaurock aus Rheda eine vorläufige Bilanz.

Weil andauernder Schneefall, Verwehungen und Glatteis deutlich die Unfallgefahr erhöhen, hatte die Polizei im Kreis Gütersloh bereits am Samstag eine Empfehlung ausgesprochen: Wer nicht unbedingt vor die Tür müsse, solle bitte das Haus hüten. Und weil sich die Menschen offenbar an dem Rat der Ordnungshüter orientierten, blieb es auch bei ihnen verhältnismäßig still. Bei dem halben Dutzend Verkehrsunfällen, die sich ereigneten, blieb es bei Blechschäden.