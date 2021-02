Zeitungsbotin trotzt Eis und Schnee

„Aber viel lieber bin ich in aller Frühe unterwegs, um den Abonnenten ihre Heimatzeitung zu bringen“, sagt Julia Baumeister. Seit Mittwoch kann sie ihren nächtlichen Dienst wieder versehen. Allerdings mit Einschränkungen: „Vor allem auf vielen Nebenstraßen liegt nach wie vor eine dicke Schicht aus Schnee und Eis“, erklärt die zweifache Mutter. „Da will jeder Schritt gut überlegt sein.“

Lieber zwei als vier Räder

Normalerweise ist Julia Baumeister in ihrem Rhedaer Zustellbezirk mit dem Fahrrad unterwegs. In dieser frostigen Nacht nutzt sie jedoch das Familienauto. „Auf vier Rädern hat man mehr Halt als auf zweien“, begründet sie den vorübergehenden Wechsel ihres Fortbewegungsmittels.

Kalte Füße? Die kennt die Zeitungsbotin, die seit Dezember 2019 bei Wind und Wetter die Frühstückslektüre zu den Lesern liefert, nach eigenem Bekunden nicht. Auch die aktuellen Minusgrade machen ihr wenig aus. „Gegen die Kälte kann man sich anziehen“, sagt Julia Baumeister. „Vor allem gut gefütterte Stiefel und eine festsitzende Kopfbedeckung sind wichtig.“

Bester Laune trotz Kälte

Jede Nacht um 1.45 Uhr holt die Rhedaerin die rund 100 Zeitungsexemplare, die für ihren Zustellbezirk bestimmt sind, an einem fest vereinbarten Ablageort in der Innenstadt ab. Dann werden sie in der Fahrradtasche beziehungsweise im Auto verstaut. Trotz der widrigen Wetterbedingungen ist Julia Baumeisters Laune auch in dieser klirrend kalten Februarnacht bestens. „Die Arbeit macht mir zu jeder Jahreszeit Spaß. Schließlich habe ich mir diesen Job ja selbst ausgesucht“, sagt die 36-Jährige, nachdem sie an der Ostmarkstraße die erste Zeitung abliefert hat.

Entscheidung nicht bereut

Wie sie damals zur „Glocke“ gekommen ist? „Das war Zufall“, sagt die Rhedaerin und lacht. „Ich habe bei Facebook einen Aufruf gesehen, dass ,Die Glocke‘ Zusteller sucht, und mich beworben.“ Der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten: „Ich wurde gefragt, ob ich für einen erkrankten Kollegen einspringen könne“, erinnert sich Julia Baumeister. Heute, mehr als ein Jahr später, steht für sie fest: „Diesen Sprung ins kalte Wasser habe ich nie bereut. Im Gegenteil.“

Zusätzlich zu ihrem angestammten Verteilbezirk übernimmt Julia Baumeister häufig Vertretungen im gesamten Stadtgebiet. „Inzwischen kenne ich auch Wiedenbrück, Lintel, Batenhorst und St. Vit wie meine Westentasche.“

Freude über Lob

Ein besonderes Erlebnis widerfährt Julia Baumeister vor einigen Wochen auf der nächtlichen Runde durch ihren Zustellbezirk im Umfeld der Andreasschule. „Plötzlich lag da ein 50-Euro-Schein vor meinen Füßen“, erzählt sie. Für die verheiratete Mutter zweier Kinder ist sofort klar: „Den muss jemand verloren haben.“

Ihre Vermutung erweist sich als zutreffend. Über einen Eintrag in einem sozialen Netzwerk bedankt sich die rechtmäßige Besitzerin tags darauf bei der ehrlichen Finderin, nachdem sie die Banknote – zusammen mit einer kurzen Notiz der „Glocke“-Botin – in ihrem Briefkasten vorgefunden hat. „Über dieses Lob habe ich mich riesig gefreut“, betont Anja Baumeister. „Glücksmomente wie dieser machen das Leben lebenswert.“

Zwei Regeln gibt es

Wenn kein Schnee liegt, absolviert Julia Baumeister die 7,4 Kilometer umfassende Strecke in rund einer Stunde. In dieser Nacht mitten im Februar ist sie fast doppelt so lange unterwegs – was bestimmt auch daran liegt, dass sie heute bei der Arbeit von einem Reporter der Zeitung, die sie verteilt, mit Fotokamera und Notizblock begleitet wird.

An zwei selbst auferlegten Regeln hält Julia Baumeister immer fest: „Mein Ansporn ist es, keine Fehler zu machen. Wenn mir während der Runde auffällt, dass ich einen Leser vergessen habe, fahre ich zurück, um ihm sein Exemplar doch noch in den Briefkasten zu stecken – ganz gleich, wie weit die Strecke ist.“ Zudem achtet die Zustellerin darauf, dass der Schriftzug „Die Glocke“ auf der Titelseite grundsätzlich das Erste ist, was den Abonnenten ins Auge springt, wenn sie das Blatt morgens aus dem Postkasten holen: „Das habe ich mir mit der Zeit so angewöhnt“, sagt die Rhedaerin.

„Wieder einmal geschafft“

Worüber sie sich in diesen Tagen besonders freut? Da muss Julia Baumeister nicht lange überleben: „Wenn die Wege zu den Haustüren geräumt und die Postkästen von Schnee und Eis befreit sind. Dann geht die Arbeit wesentlich leichter von der Hand.“

3.45 Uhr, Fuggerstraße: Hier muss Julia Baumeister die restlichen Exemplare ihres Bezirks verteilen. „Wieder einmal geschafft“, sagt sie zufrieden, nachdem die letzte „Glocke“ ihren Leser erreicht hat. Sie selbst freut sich schon auf das spätere Frühstück mit ihrem Mann und den Kindern. Aber vorher fährt sie noch schnell nach Wiedenbrück, um für einen verhinderten Boten weitere rund 100 Zeitungen auszutragen.