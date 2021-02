In diesem Fall müssen die Tonnen zur nächsten Straßeneinmündung gebracht werden. Die Mülltonnen sollten an einem freigeräumten Ort deponiert werden, der für die Fahrzeuge und die Mitarbeitenden des Entsorgungsunternehmens zugänglich ist. Es wird ihnen laut Verwaltung nicht möglich sein, die vollen Gefäße über Schneehaufen oder sonstige Hindernisse zu heben. Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Logistisch ist es nicht möglich, die in dieser Woche wetterbedingt ausgefallene Abfuhr der Kompostbehälter nachzuholen. In der kommenden Woche wird daher nur die planmäßig vorgesehene Abfuhr erfo