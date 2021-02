Rheda-Wiedenbrück (sud) - Eigentlich hätte Liliana allen Grund zur Freude: Denn bei Heidi Klums Show „Germanys Next Top Model“ hat es die 21-Jährige in die vierte Runde geschafft. Trotzdem flossen bei der hübschen Rheda-Wiedenbrückerin am Donnerstagabend die Tränen.